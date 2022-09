Ascolti TV 7 settembre 2022 | Reazione a Catena ancora campione di auditel | UPAS compatto

(Di giovedì 8 settembre 2022) Rieccoci con la rubrica dedicata all'analisi deglitv del giorno 7. I contenuti Rai e Mediaset hanno accontentato la più ampia platea di spettatori. Tra i più visti dell'intero mercoledì troviamo il Tg1 ed anche, con Marco Liorni che non intende perdere colpi e continua a viaggiare alla massima velocità!TV ieri 7Prime Time Nel Prime Time di Rai 1 è stato trasmesso un film intitolato ‘La mia bella famiglia italiana', scelto da 2.21 milioni di persone e uno share pari al 14.8%. Canale 5 ha proposto ‘Solo uno sguardo', visualizzato da 1.23 milioni di persone e uno share del 10.4%. Su Rai 2 è andata in onda ‘La partita del cuore', vista da 559 mila appassionati (share 3.5%). Rai 3, con ‘La nuova ideale' ha ...

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - Nic_dls00 : ASCOLTI TV 7 SETTEMBRE 2022 #AscoltiTv ?? - occhio_notizie : Ascolti tv mercoledì 7 settembre 2022: La mia bella famiglia italiana vince contro Solo uno sguardo #ascoltitv… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #7settembre ?? - Emanuele4Music : Ascolti tv mercoledì 7 settembre 2022: La mia bella famiglia italiana (14.8%), Solo uno sguardo (10.4%), La partita… -

... podcast e serie audio) " che verrà presentata il 92022 alle ore 17.30 in occasione ... Ma, dopo due anni di chiusure causate dalla pandemia, tornano a crescere anche gliin macchina (...tv mercoledì 72022: il pomeriggio e il preserale La vita in diretta di Alberto Matano piace e convince. E continua ad avere la meglio su Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso, per anni ...Sei anni di crescita ininterrotta, con un +7% segnato fin qui nel 2022, amato da 2 italiani su 5, con il 67% di millennial, che portano in vetta autori d’eccezione come Roberto Saviano, Massimo Picozz ...Alle critiche arrivate questa mattina sui social dopo i dati di ascolto della partita del cuore Simona Ventura risponde a modo suo. Ecco i numeri del 7 settembre 2022 ...