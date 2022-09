Ancora discutono dì mascherine: le ha abolite persino New York (Di giovedì 8 settembre 2022) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nonché capolista nei collegi proporzionali della Camera in Liguria di Noi Moderati, rilancia proprio con grande moderazione la sua personale campagna per allentare le sempre più incomprensibili misure basate selle mascherine. Ignorando che oramai quasi ovunque in Occidente sia caduto l’obbligo di questa sorta di feticcio sanitario – obbligo che altrove non ha mai raggiunto i nostri intollerabili livelli e che in Italia scade ufficialmente il 30 settembre – così si esprime il nostro: “Oggi non c’è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici. Chi insiste nel fare previsioni fosche non fa il bene dei cittadini. Dobbiamo invece continuare ad avvicinarci all’obiettivo oramai prossimo della convivenza con il virus, sono pertanto favorevole a eliminare l’obbligo delle mascherine su bus, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 8 settembre 2022) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nonché capolista nei collegi proporzionali della Camera in Liguria di Noi Moderati, rilancia proprio con grande moderazione la sua personale campagna per allentare le sempre più incomprensibili misure basate selle. Ignorando che oramai quasi ovunque in Occidente sia caduto l’obbligo di questa sorta di feticcio sanitario – obbligo che altrove non ha mai raggiunto i nostri intollerabili livelli e che in Italia scade ufficialmente il 30 settembre – così si esprime il nostro: “Oggi non c’è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici. Chi insiste nel fare previsioni fosche non fa il bene dei cittadini. Dobbiamo invece continuare ad avvicinarci all’obiettivo oramai prossimo della convivenza con il virus, sono pertanto favorevole a eliminare l’obbligo dellesu bus, ...

