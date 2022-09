Allarme per la regina Elisabetta, 96 anni, sotto stretto controllo dei medici. Buckingham Palace. Carlo e Camilla a Balmoral, William in arrivo. La neopremier: “I nostri pensieri a Sua Maestà” (Di giovedì 8 settembre 2022) Stamattina la sovrana che da oltre 70 anni regna in Gran Bretagna sottoposta a nuovi esami a Balmoral. Carlo e Camilla chiamati in Scozia. E anche William sta per raggiungere il castello della nonna Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 settembre 2022) Stamattina la sovrana che da oltre 70regna in Gran Bretagnaposta a nuovi esami achiamati in Scozia. E anchesta per raggiungere il castello della nonna

CarloCalenda : Oggi mentre la Meloni inneggiava alla sua vittoria imminente e Letta si rimangiava l’allarme democratico e criticav… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - AlexBazzaro : Per Letta se non vince il PD c’è un “allarme per la democrazia”. - matildesjt : RT @Agenzia_Ansa: È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I dottori… - tripa19741 : RT @MediasetTgcom24: Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il princi… -