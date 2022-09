Addio alla Regina Elisabetta: l’annuncio ufficiale dalla BBC, addio alla sovrana più amata (Di giovedì 8 settembre 2022) Tre minuti fa il drammatico annuncio della BBC: la Regina Elisabetta è morta. Il 21 aprile del 1926 a Londra nasceva Elizabeth Alexandra Mary una bambina che mai avrebbe pensato di diventare una delle regnanti più longeve della storia. E’ anche per questo motivo che il mondo intero in qualche modo, pensava che lei, la Regina Elisabetta, The Queen, in fondo, ci sarebbe sempre stata. 70 anni di regno festeggiati solo pochi mesi fa. Oggi la notizia della sua morte, dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Ci lascia una icona, un pilastro, la storia del Regno Unito. Quella bambina nata nel 1926 non sapeva che sarebbe diventata una Regina, lei che non avrebbe dovuto esserlo. Ma la storia si sa, scrive pagine impensabili ed Elisabetta, da giovanissima, si era ritrovata figlia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) Tre minuti fa il drammatico annuncio della BBC: laè morta. Il 21 aprile del 1926 a Londra nasceva Elizabeth Alexandra Mary una bambina che mai avrebbe pensato di diventare una delle regnanti più longeve della storia. E’ anche per questo motivo che il mondo intero in qualche modo, pensava che lei, la, The Queen, in fondo, ci sarebbe sempre stata. 70 anni di regno festeggiati solo pochi mesi fa. Oggi la notizia della sua morte, dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Ci lascia una icona, un pilastro, la storia del Regno Unito. Quella bambina nata nel 1926 non sapeva che sarebbe diventata una, lei che non avrebbe dovuto esserlo. Ma la storia si sa, scrive pagine impensabili ed, da giovanissima, si era ritrovata figlia di ...

