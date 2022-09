Sulla bicamerale servono garanzie costituzionali Clementi spiega quali

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 settembre 2022) È una questione di metodo, prima che di merito. Ne è convinto fermamente Francescosta, in forze ormai alla Sapienza di Roma come professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dopo una lunga esperienza all’Università di Perugia. Il tema è l’apertura di Giorgia Meloni su unain cui intavolare un dialogo serio sulle riformecon le forze di quella che, secondo tutti i sondaggi, sarà l’opposizione. È una proposta credibile? La proposta di istituire una commissioneper le riformeche fa Meloni è certamente interessante, e non va lasciata cadere, perché va a sorreggere l’idea che le riforme debbano basarsi su un lavoro condiviso e comune tra tutte le forze politiche. In ...