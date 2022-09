Somma Vesuviana | spari nella notte contro un palazzo | indagini in corso

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Momenti di paura si sono vissuti sta, in provincia di Napoli. Ignoti hanno esploso diversi colpi di pistolaundel complesso popolare noto come “Parco del Sole”, in via San Sossio.unnel Napoletano:inSono sei i bossoli calibro 9×21 che i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : Somma Vesuviana, colpi d'arma da fuoco contro un palazzo - NapoliToday : #Cronaca Raffica di colpi di arma da fuoco contro il 'Parco del Sole' - corrmezzogiorno : #Napoli Somma Vesuviana, spari contro una palazzina: sei colpi nella notte - ilgiornalelocal : #Dema Somma Vesuviana, Rsu: 'Azienda spieghi le prospettive' - jacoporadi : @GreenPal22 @Ermastro28 @francescovitel4 @S_k_u_l_l_y_ @MGuardasole Non erano romani, erano italiani come noi, ris… -

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte a, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via San Sossio, dove poco prima erano stati segnalati i colpi. Sul posto i militari hanno trovato 6 bossoli calibro 9x21, ...Questa notte intorno all'1.30 i carabinieri della stazione disono intervenuti in via san Sossio dove poco prima erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Torre Annunziata, nasconde in casa pistola pronta a sparare: arrestato diciannovenne ...Questa notte intorno all'1.30 i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via san Sossio dove poco prima erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Sei i bossoli calibro 9x21 t ...Spari nella notte contro una palazzina a Somma Vesuviana, esplosi almeno sei proiettili. Era circa l’1.30 di notte quando i carabinieri sono intervenuti in via San Sossio dove, poco prima, erano stati ...