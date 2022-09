Napoli, Simeone: “Contento per la vittoria, da piccolo sognavo la Champions” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli, le parole di Simeone al termine della sfida contro il Liverpool L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, al termine della vittoria degli azzurri contro il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022), le parole dial termine della sfida contro il Liverpool L’attaccante delGiovanni, al termine delladegli azzurri contro il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - FOXSoccer : GIOVANNI SIMEONE MAKES IT 3-0 NAPOLI ?????? (Via @CBSSportsGolazo) - MovistarFutbol : Gio Simeone. Un Napoli intratable. #LaCasadelFútbol #UCL - RaffaeleMarroc5 : RT @angianna78: Lavezzi che si emoziona ai cori dei tifosi. Mertens che esulta in tribuna come un capo ultrà. Simeone che piange di gioia c… - michiamanoammo : RT @domenicocicca22: Questo è il calcio, questo è lo sport che amiamo! Giovanni #Simeone segna la sua prima rete in #ChampionsLeague, con l… -