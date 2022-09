Ludogorets-Roma domani in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europa League 2022/2023 (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Ludogorets-Roma, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Salto di livello per la squadra di Mourinho, che dopo aver conquistato la Conference League a maggio punta ad arrivare in fondo nella seconda competizione europea per importanza. L’esordio è in Bulgaria contro una squadra che è passata attraverso i turni preliminari, superando lo Zalgiris nel playoff. Calcio d’inizio domani, giovedì 8 settembre, alle ore 18:45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad. La partita verrà trasmessa sia sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) che sulla piattaforma Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’. Salto di livello per la squadra di Mourinho, che dopo aver conquistato la Conferencea maggio punta ad arrivare in fondo nella seconda competizione europea per importanza. L’esordio è in Bulgaria contro una squadra che è passata attraverso i turni preliminari, superando lo Zalgiris nel playoff. Calcio d’inizio, giovedì 8 settembre, alle ore 18:45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad. La partita verrà trasmessa sia sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) che sulla piattaforma Dazn. SportFace.

periodicodaily : Ludogorets vs Roma: pronostico e possibili formazioni #8settembre #europaleague @DanieleLaManna7 - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? #LudogoretsRoma, domani alle 18.10 la conferenza stampa di #Mourinho Lo Special One risponderà alle domande alla vigi… - siamo_la_Roma : ?? Abbondanza sulle fasce ?? Domani in campo #Celik e #Zaleski ?? Questo è il reparto più sicuro per #Mou… - VoceGiallorossa : ?? Ludogorets-Roma, info utili per i tifosi #ASRoma #EuropaLeague - TuttoASRoma : L’unica abbondanza è sulle fasce: per il Ludogorets pronti Celik e Zalewski -