Fisco: evasione nella Gdo, 15 società coinvolte, oltre 260 mln euro sequestrati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 7 set. (Adnkronos) - I finanzieri del comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un'ordinanza nei confronti di 13 persone (9 arresti domiciliari e 4 divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale, in particolare per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza "hanno permesso di scoprire una frode carosello Iva nel settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), perpetrata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false per 1,8 miliardi di euro da parte di una articolata rete di società italiane ed estere", si legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 7 set. (Adnkronos) - I finanzieri del comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un'ordinanza nei confronti di 13 persone (9 arresti domiciliari e 4 divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale, in particolare per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza "hanno permesso di scoprire una frode carosello Iva nel settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), perpetrata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false per 1,8 miliardi dida parte di una articolata rete diitaliane ed estere", si legge ...

marattin : “Per la prima volta l’evasione scende sotto i 100 miliardi”, titola Repubblica. È il dato del 2019, come riportato… - cavicchioli : Evasione fiscale, 800mila italiani all’estero nel mirino del Fisco - LazioChannel : Immobile e la fake news sull'evasione fiscale, il messaggio della Lazio #Fisco #Immobile #Lazio - robyducklings : RT @marattin: “Per la prima volta l’evasione scende sotto i 100 miliardi”, titola Repubblica. È il dato del 2019, come riportato nell’artic… - BottaroRosella : RT @marattin: “Per la prima volta l’evasione scende sotto i 100 miliardi”, titola Repubblica. È il dato del 2019, come riportato nell’artic… -