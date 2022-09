E' Elodie mania | la cantante conquista un' altra copertina | diva del futuro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) E': laladi Vanity Fair e si trasforma in unadel. E’, laun’delsu Donne Magazine.

Vogue Italia

Stavolta il 'mood' dell'outfit è stata la logo -: sotto ad un crop top con spalline sottili in tessuto denim,ha indossato una minigonna a vita bassa che ha catturato l'attenzione di ...... trend di stile nel video di "Tribale" diUn altro trend assoluto che negli anni '90 e 2000 ha conquistato anche il mondo del lusso è la logo. Nel video Tribale dil'outfit con ... Fondazione Prada, 5 cose da sapere sul progetto Human Brains che fa il punto sul nostro cervello Elodie conferma il gossip dell'estate: lei e Andrea Iannone fanno coppia. Lo ammette senza troppi giri di parole in un'intervista a Vanity Fair: "È una persona che mi piace" dice, ma specifica: "In qu ...