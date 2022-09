Crisi del gas:?Ue propone tassa su extraprofitti società energetiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) A due giorni da una attesa riunione dei ministri dell’Energia, l'esecutivo comunitario ha illustrato sommariamente una serie di misure. Tra queste spiccano, oltre al desiderio di chiedere alle imprese energetiche di riversare agli Stati membri i profitti in eccesso, anche obiettivi vincolanti di risparmio della corrente elettrica Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 settembre 2022) A due giorni da una attesa riunione dei ministri dell’Energia, l'esecutivo comunitario ha illustrato sommariamente una serie di misure. Tra queste spiccano, oltre al desiderio di chiedere alle impresedi riversare agli Stati membri i profitti in eccesso, anche obiettivi vincolanti di risparmio della corrente elettrica

Elenapeter71 : RT @fattoquotidiano: Erdogan incolpa l’Europa per la crisi del gas: “L’hanno innescata loro con le sanzioni alla Russia. Raccolgono ciò che… - NadiaMAI4 : RT @GabrieleIuvina1: In rischio che va seriamente mitigato è evitare che le imprese di valore cadano in mano ????. Bisogna impedire ciò che… - protoromantica : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda è stato contestato a Piombino, la città dove è arrivato stamani e dove dovrebbe sorgere il… - aseghizzi : RT @AlbertoContri: Ad oggi Draghi lascia un'Italia che in 17 mesi si trova: - Con 200 mld di debito in più. Lo spread a 230 circa più del d… - Stefano_Re : RT @AlbertoContri: Ad oggi Draghi lascia un'Italia che in 17 mesi si trova: - Con 200 mld di debito in più. Lo spread a 230 circa più del d… -