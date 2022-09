Cobra Kai 5 sarà l’ultima stagione della serie? (Di mercoledì 7 settembre 2022) La quinta stagione di Cobra Kai sarà la più emozionante dello show, a quanto i rumors riportano, ma non è ancora chiaro se sarà l’ultima stagione. La serie sequel di Karate Kid ha avuto un successo incredibile da quando è nelle mani di Netflix. Ma con la posta in gioco più alta che mai, questo potrebbe segnare l’inizio della fine per l’amato show. Cobra Kai: questa sarà l’ultima stagione? Scopriamolo! Cobra KaiLa quarta stagione di Cobra Kai ha visto il famigerato dojo vincere il torneo di karate di tutta la valle per il secondo anno consecutivo, mettendo ufficialmente fuori gioco Miyagi-Do e Eagle Fang Karate. Mentre Terry ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) La quintadiKaila più emozionante dello show, a quanto i rumors riportano, ma non è ancora chiaro se. Lasequel di Karate Kid ha avuto un successo incredibile da quando è nelle mani di Netflix. Ma con la posta in gioco più alta che mai, questo potrebbe segnare l’iniziofine per l’amato show.Kai: questa? Scopriamolo!KaiLa quartadiKai ha visto il famigerato dojo vincere il torneo di karate di tutta la valle per il secondo anno consecutivo, mettendo ufficialmente fuori gioco Miyagi-Do e Eagle Fang Karate. Mentre Terry ...

