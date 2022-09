Champions League, Rummenigge: “Ricordo Al-Khelaifi in lacrime nel 2020, quasi mi dispiaceva per lui” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella due giorni in cui prende il via l’edizione 2022/2023 della Champions League, l’ex amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha rilasciato un’intervista alla Süddeutsche Zeitung in cui ricorda i momenti successivi alla vittoria della coppa due anni fa: “Non dimenticherò mai il volto di Nasser Al-Khelaifi quando abbiamo vinto la finale di Champions League 2020 a Lisbona contro il Psg. Stava per piangere. quasi mi dispiaceva per lui. Ho detto: stai calmo! Ha detto: Ma abbiamo perso! Sì, ho detto: io ho perso due mondiali in finale, ho subito diverse sconfitte drammatiche in Champions League. Un giorno, se farai un buon lavoro, sarai qui e prenderai quel trofeo. Mi guardò ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella due giorni in cui prende il via l’edizione 2022/2023 della, l’ex amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz, ha rilasciato un’intervista alla Süddeutsche Zeitung in cui ricorda i momenti successivi alla vittoria della coppa due anni fa: “Non dimenticherò mai il volto di Nasser Al-quando abbiamo vinto la finale dia Lisbona contro il Psg. Stava per piangere.miper lui. Ho detto: stai calmo! Ha detto: Ma abbiamo perso! Sì, ho detto: io ho perso due mondiali in finale, ho subito diverse sconfitte drammatiche in. Un giorno, se farai un buon lavoro, sarai qui e prenderai quel trofeo. Mi guardò ...

