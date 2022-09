Champions League: Juve e Milan da sufficienza, ma ora sono già obbligate a vincere (Di mercoledì 7 settembre 2022) Esordio in Champions League discreto per Juve e Milan ma i risultati di Parigi e Salisburgo obbligano già a vincere le prossime sfide Un pareggio e una sconfitta nella prima serata italiana di Champions League. Un raccolto probabilmente inferiore rispetto a quel che si sperava ma tutto sommato sufficiente abbinato alle prestazioni di Juve e Milan. Partiamo dal big match di Parigi, nel quale dopo una ventina di minuti il timore della goleada si era insinuato pericolosamente. Il genio di Neymar a innescare la voracità di Mbappé per un Paris Saint Germain in versione playstation. Eppure gli uomini di Galtier passeggiano o giù di lì per il prato, assuefatti alla qualità del loro possesso palla ma senza quasi il desiderio di voler ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Esordio indiscreto perma i risultati di Parigi e Salisburgo obbligano già ale prossime sfide Un pareggio e una sconfitta nella prima serata italiana di. Un raccolto probabilmente inferiore rispetto a quel che si sperava ma tutto sommato sufficiente abbinato alle prestazioni di. Partiamo dal big match di Parigi, nel quale dopo una ventina di minuti il timore della goleada si era insinuato pericolosamente. Il genio di Neymar a innescare la voracità di Mbappé per un Paris Saint Germain in versione playstation. Eppure gli uomini di Galtier passeggiano o giù di lì per il prato, assuefatti alla qualità del loro possesso palla ma senza quasi il desiderio di voler ...

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: CHAMPIONS LEAGUE | Solo pari per il Milan a Salisburgo. Rossoneri in svantaggio (gol di Okafor), pareggio di Saelemaekers… - ZonaJuventina : RT @OptaPaolo: 102 - Leandro Paredes ha toccato 102 palloni in questa gara, più di ogni altro giocatore nella sua gara d’esordio in Champio… -