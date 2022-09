Berlusconi e il record nei 100 metri: “Correvo in 11 secondi” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Sono sempre stato un campione nella corsa, ricordo il mio record di undici secondi sui cento metri…”. In videocollegamento da Arcore con ‘Porta a Porta’ Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni 2022 del 25 settembre, rivela di essere stato da giovane un velocista. Il Cav ha parlato di questo record rievocando un episodio della sua ”prima esperienza politica”, quando dodicenne attaccava i manifesti elettorali per la Dc ma una sera fu sorpreso da alcuni militanti comunisti che lo ”riempirono di botte dopo aver scoperto che copriva i manifesti del Pci con quelli della Dc”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Sono sempre stato un campione nella corsa, ricordo il miodi undicisui cento…”. In videocollegamento da Arcore con ‘Porta a Porta’ Silvio, in vista delle elezioni 2022 del 25 settembre, rivela di essere stato da giovane un velocista. Il Cav ha parlato di questorievocando un episodio della sua ”prima esperienza politica”, quando dodicenne attaccava i manifesti elettorali per la Dc ma una sera fu sorpreso da alcuni militanti comunisti che lo ”riempirono di botte dopo aver scoperto che copriva i manifesti del Pci con quelli della Dc”. L'articolo proviene da Italia Sera.

