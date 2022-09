Amanda | la recensione | Cercasi amica disperatamente

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladi, il film d'esordio di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, presentato alla Mostra di Venezia 2022. Quello di cui parleremo nella nostradiè il film d'esordio di Carolina Cavalli presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, edizione 2022, ma in realtà l'argomento centrale dell'articolo sarà lei,stessa, perché la protagonista interpretata da Benedetta Porcaroli è il cuore pulsante della storia, con tutte le sue stranezze e idiosincrasie, con quella disperata ricerca di attenzione e affetto, figlia di una vita passata per lo più da sola. Un cuore narrativo che la Cavalli sa seguire con un certo gusto per la messa in scena, che ci permette di entrare in sintonia con lei. La …