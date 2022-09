Alessia Marcuzzi, il rientro in Rai è col botto | Una brutta sorpresa per la showgirl (Di mercoledì 7 settembre 2022) Erano tutti in trepidante attesa del grande ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi. L’esordio sarebbe stato in grande stile, ma una sgradita sorpresa attendeva la l’esuberante conduttrice. Alessia Marcuzzi (fonte web)Alessia Marcuzzi, dall’addio a Mediaset ai primi problemi in RAI La notizia ha travolto la showgirl all’improvviso. Dopo la recente avventura alla conduzione del reality di Maria De Filippi, Temptation Island VIP 2020, Alessia Marcuzzi aveva fatto sapere di aver preso una drastica decisione riguardo il suo temporaneo abbandono di Mediaset e il ritorno da mamma Rai. Era tutto pronto per la messa in onda del suo originalissimo programma dal titolo Boomerissima, ma improvvisamente sono iniziate ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Erano tutti in trepidante attesa del grande ritorno in Rai di. L’esordio sarebbe stato in grande stile, ma una sgraditaattendeva la l’esuberante conduttrice.(fonte web), dall’addio a Mediaset ai primi problemi in RAI La notizia ha travolto laall’improvviso. Dopo la recente avventura alla conduzione del reality di Maria De Filippi, Temptation Island VIP 2020,aveva fatto sapere di aver preso una drastica decisione riguardo il suo temporaneo abbandono di Mediaset e il ritorno da mamma Rai. Era tutto pronto per la messa in onda del suo originalissimo programma dal titolo Boomerissima, ma improvvisamente sono iniziate ...

