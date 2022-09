A fuoco un'azienda chimica a sud di Milano. Due feriti, uno grave (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Un incendio è divampato alla Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato, zona industriale di San Giuliano Milanese. Una densa colonna di fumo nera, visibile da chilometri di distanza, si è levata dal capannone. Il rogo è partito dalla Tomolpack, azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche, e si è esteso nelle ditte vicine tra cui la Nitrolchimica. Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, secondo un primo bilancio. Sono due dipendenti dell'azienda Nitrol chimica. Altri quindici loro colleghi presenti sul luogo di lavoro al momento dell'esplosione sono valutati sul posto dal personale del 118. Il più grave dei feriti è ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Un incendio è divampato alla Nitrolche si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato, zona industriale di San Giuliano Milanese. Una densa colonna di fumo nera, visibile da chilometri di distanza, si è levata dal capannone. Il rogo è partito dalla Tomolpack,che si occupa della lavorazione di materie plastiche, e si è esteso nelle ditte vicine tra cui la Nitrol. Due persone sono rimaste ferite, una in modo, secondo un primo bilancio. Sono due dipendenti dell'Nitrol. Altri quindici loro colleghi presenti sul luogo di lavoro al momento dell'esplosione sono valutati sul posto dal personale del 118. Il piùdeiè ...

