Vuelta 2022 | diciannovesima tappa Talavera-Talavera | data | orari | diretta tv e streaming

Venerdì 9 settembre è il giorno della diciannovesima e terzultima tappa della Vuelta di Spagna 2022, lunga 138,3 chilometri con partenza e arrivo a Talavera de la Reina. Una frazione breve e particolare, con una sorta di circuito e due GPM che potrebbero sorridere alla fuga o a qualche velocista resistente. La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le 14:00 mentre l'arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:40 in base alla media oraria della corsa.

