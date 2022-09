Versamenti bancomat | la cifra che fa scattare i controlli del Fisco

(Di martedì 6 settembre 2022) La lotta all’evasione si concentra anche sugli spostamenti di soldi in contanti da e verso i conti correnti L’ultima legislatura seppur con la formazione di tre esecutivi, ha avuto dei punti in comune tra l’uno e l’altro. Tra queste azioni c’è la lotta all’evasione fiscale, obiettivo perseguito soprattutto dagli ultimi due governi. Basta ricordare, ad L'articolo proviene da Consumatore.com.

SoloFinanza

... ha infatti avviato in questi giorni, presso la propria filiale di Pineto, uno sportello...di contanti odi assegni, consultare informazioni e dettagli del proprio conto .../ I costi delle operazioni agli sportelli ATM cambiano da ottobre Ecco perché Il diretto interessato, tuttavia, ha sempre sostenuto di essere all'oscuro di questi mancati. Anche ... Bancomat, pericolo agli sportelli: può succedere a chiunque - solofinanza.it Ci sono limiti di versamento sui conti correnti al di là dei quali gli istituti di credito hanno il dovere di comunicazione e al di là dei quali possono scattare accertamenti fiscali ...In Italia a tutt’oggi, nonostante i limiti sempre più stringenti all’utilizzo del denaro contante per i pagamenti, non c’è una legge che imponga una soglia massima ai versamenti sul proprio conto corr ...