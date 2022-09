US Open 2022, Jannik Sinner il più giovane ai quarti in tutti gli Slam dai tempi di Djokovic. Nuovo record con Berrettini (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli US Open 2022 grazie alla durissima vittoria ottenuta contro Ilya Ivashka. Il bielorusso ha saputo rimontare da 0-1 e 1-2, poi ha strappato il servizio all’azzurro in avvio di quinto set e si è involato sul 3-1, ma a quel punto l’altoatesino si è inventato la rimonta da urlo e ha chiuso i conti. Il nostro portacolori può così proseguire la propria avventura sul cemento di New York. Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale in tutti gli Slam: quest’anno ci era già riuscito agli Australian Open (perse malamente contro il greco Stefanos Tsitsipas) e a Wimbledon (si inchinò al cospetto del serbo Novak Djokovic, poi trionfatore, ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022)si è qualificato aidi finale degli USgrazie alla durissima vittoria ottenuta contro Ilya Ivashka. Il bielorusso ha saputo rimontare da 0-1 e 1-2, poi ha strappato il servizio all’azzurro in avvio di quinto set e si è involato sul 3-1, ma a quel punto l’altoatesino si è inventato la rimonta da urlo e ha chiuso i conti. Il nostro portacolori può così proseguire la propria avventura sul cemento di New York.ha raggiunto idi finale ingli: quest’anno ci era già riuscito agli Australian(perse malamente contro il greco Stefanos Tsitsipas) e a Wimbledon (si inchinò al cospetto del serbo Novak, poi trionfatore, ...

