Us Open 2022, Berrettini ko: battuto in tre set da Ruud (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini esce di scena nei quarti di finale degli Us Open, quarto Slam stagionale. L’azzurro è stato battuto in tre set dal norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding statunitense con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4) in 2 ore e 36 minuti, che approda in semifinale dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteoesce di scena nei quarti di finale degli Us, quarto Slam stagionale. L’azzurro è statoin tre set dal norvegese Casper, numero 5 del seeding statunitense con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4) in 2 ore e 36 minuti, che approda in semifinale dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - VittorioSgarbi : Ecco “Giuseppi”, oggi puoi anche dire di avere sostenuto, con il reddito di cittadinanza, l’industria dell’auto!… - Eurosport_IT : Troppo Ruud per il nostro Matteo ?? Gli highlights della sfida degli ottavi di finale vinta dal norvegese in tre se… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il report del programma di osservazione della Terra Copernicus -