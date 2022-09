Tutto pronto per il Passoscuro Art Festival 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Fiumicino – Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 si inaugura la prima edizione di Passoscuro Art Festival, a cura dell’Associazione L’Isola delle Correnti e con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’iniziativa coinvolgerà 28 artisti i cui lavori si andranno ad aggiungere agli oltre cento murales ed interventi artistici che animano dal 2018 la cittadina di Passoscuro. Questa prima edizione 2022 si arricchisce di molteplici iniziative culturali: mostre, concerti, eventi teatrali, presentazioni e tavole rotonde che si alterneranno in modo continuativo durante le giornate inaugurali lungo l’isola pedonale artistica del lungomare, continuando così l’azione di riqualificazione urbana e sociale, attraverso l’arte e la promozione della cultura, che l’associazione porta avanti già da alcuni anni. Come ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Fiumicino – Venerdì 16 e sabato 17 settembresi inaugura la prima edizione diArt, a cura dell’Associazione L’Isola delle Correnti e con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’iniziativa coinvolgerà 28 artisti i cui lavori si andranno ad aggiungere agli oltre cento murales ed interventi artistici che animano dal 2018 la cittadina di. Questa prima edizionesi arricchisce di molteplici iniziative culturali: mostre, concerti, eventi teatrali, presentazioni e tavole rotonde che si alterneranno in modo continuativo durante le giornate inaugurali lungo l’isola pedonale artistica del lungomare, continuando così l’azione di riqualificazione urbana e sociale, attraverso l’arte e la promozione della cultura, che l’associazione porta avanti già da alcuni anni. Come ...

fanpage : Mancavano ormai poche ore alla data fatidica e tutto era pronto: la chiesa, gli invitati, il ristorante, il fotogra… - welikeduel : Tutto (quasi) pronto. Ci vediamo dal 9 settembre, tutti i venerdì in prima serata su @La7tv. #propagandalive - rockolpoprock : MTV VMAs 2022, è tutto pronto: i Maneskin sognano in grande. - Newsinunclick : Abbiamo gli Ospedali inefficienti non c'è nessun programma. Abbiamo i Pronto Soccorsi stracolmi di persone ore e or… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Abbiamo gli Ospedali inefficienti non c'è nessun programma. Abbiamo i Pronto Soccorsi stracolmi di persone ore e ore i… -