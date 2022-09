Terremoto in Cina, i soccorritori estraggono una donna dalle macerie di un edificio devastato: le immagini dell’operazione (Di martedì 6 settembre 2022) Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio danneggiato dal Terremoto di magnitudo 6.6 che ha colpito la provincia cinese del Sichuan, nel sud-ovest del Paese, e che ha causato almeno 46 vittime. Nelle immagini le operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Unaè stata estratta vivadi undanneggiato daldi magnitudo 6.6 che ha colpito la provincia cinese del Sichuan, nel sud-ovest del Paese, e che ha causato almeno 46 vittime. Nellele operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

