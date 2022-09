Tennis, il Times: “Nuovo evento misto Atp e Wta in Australia a gennaio” (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo quanto rivelato in esclusiva dal Times, un Nuovo evento misto Atp-Wta è pronto a prendere posto in calendario dal 2023. Si terrà a gennaio in Australia e andrà a sostituire l’Atp Cup. Si chiamerà “United Cup” e offrirà ai migliori Tennisti maschili e femminili l’opportunità di rappresentare insieme i loro paesi. La notizia dovrà ancora essere confermata ufficialmente. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo quanto rivelato in esclusiva dal, unAtp-Wta è pronto a prendere posto in calendario dal 2023. Si terrà aine andrà a sostituire l’Atp Cup. Si chiamerà “United Cup” e offrirà ai miglioriti maschili e femminili l’opportunità di rappresentare insieme i loro paesi. La notizia dovrà ancora essere confermata ufficialmente. SportFace.

