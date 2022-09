Supplenze da graduatorie di istituto 2022: alcune saranno brevi, in attesa di assegnare il posto al vincitore del concorso straordinario bis (Di martedì 6 settembre 2022) Supplenze da graduatorie di istituto anno scolastico 2022/23: da settembre ripartono le nomine per coprire sia i posti al 31 agosto o 30 giugno 2023 che non è stato possibile attribuire da GaE e GPS, sia per coprire le cosiddette "Supplenze temporanee", con data di scadenza massima ultimo giorno di lezione dell'anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 settembre 2022)dadianno scolastico/23: da settembre ripartono le nomine per coprire sia i posti al 31 agosto o 30 giugno 2023 che non è stato possibile attribuire da GaE e GPS, sia per coprire le cosiddette "temporanee", con data di scadenza massima ultimo giorno di lezione dell'anno scolastico. L'articolo .

ProfCaffarel : Supplenze GPS, al via secondo turno di nomina. Per le classi di concorso esaurite si procede con le graduatorie di… - ProDocente : Supplenze GPS, al via secondo turno di nomina. Per le classi di concorso esaurite si procede con le graduatorie di… - wam_the : Graduatorie Gps 2022 di tutte le province, supplenze e fasce - lacittanews : Di redazione Dopo il primo turno di nomina nella Provincia di Torino risultano esaurite le classi d… - orizzontescuola : Supplenze GPS, al via secondo turno di nomina. Per le classi di concorso esaurite si procede con le graduatorie di… -