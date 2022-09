Raffaella Carrà sarà sulle monete da 2 euro (Di martedì 6 settembre 2022) A rivelare l’omaggio della Zecca dello Stato per Raffaella Carrà è stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando con le Stelle e autore, mentre presentava il suo libro RaffaBook sul palco del Festival della Tv, a Dogliani, in provincia di Cuneo, il 4 settembre. “Nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da 2 euro a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l’europa. La più grande e poliedrica artista italiana“: queste le parole di Canino al Festival. L’autore, sebbene non ci siano anora notizie ufficiali o confermate dalla Zecca, ha ribadito quanto detto al Festival anche in un’intervista a FQMagazine.”Confermo assolutamente quanto detto ieri“, ha dichiarato Canino, specificando che quella per Raffaella Carrà non ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 6 settembre 2022) A rivelare l’omaggio della Zecca dello Stato perè stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando con le Stelle e autore, mentre presentava il suo libro RaffaBook sul palco del Festival della Tv, a Dogliani, in provincia di Cuneo, il 4 settembre. “Nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da 2, personalità rilevante dentro e fuori l’pa. La più grande e poliedrica artista italiana“: queste le parole di Canino al Festival. L’autore, sebbene non ci siano anora notizie ufficiali o confermate dalla Zecca, ha ribadito quanto detto al Festival anche in un’intervista a FQMagazine.”Confermo assolutamente quanto detto ieri“, ha dichiarato Canino, specificando che quella pernon ...

