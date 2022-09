MotoGP, Marquez torna in pista: lo spagnolo in sella alla Honda nei test di Misano (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo tre mesi di stop a causa dell’operazione all’omero del braccio destro, Marc Marquez ha fatto ritorno in pista. Il pilota spagnolo è stato infatti protagonista della prima giornata di test sul circuito di Misano. In sella alla sua RC231V del Repsol Honda Team, il ‘Cabroncito’ ha sfrecciato sul tracciato del Mugello. Un test molto importante non solo per aiutare gli ingegneri della Honda ma anche per verificare le condizioni di Marquez dopo il calvario. La speranza per la casa giapponese è che il 2023 possa rappresentare la stagione della rinascita, sia per una moto che quest’anno sta faticando notevolmente che per un pilota costretto a fermarsi più volte per via dei problemi fisici. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo tre mesi di stop a causa dell’operazione all’omero del braccio destro, Marcha fatto ritorno in. Il pilotaè stato infatti protagonista della prima giornata disul circuito di. Insua RC231V del RepsolTeam, il ‘Cabroncito’ ha sfrecciato sul tracciato del Mugello. Unmolto importante non solo per aiutare gli ingegneri dellama anche per verificare le condizioni didopo il calvario. La speranza per la casa giapponese è che il 2023 possa rappresentare la stagione della rinascita, sia per una moto che quest’anno sta faticando notevolmente che per un pilota costretto a fermarsi più volte per via dei problemi fisici. ...

