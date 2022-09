L'esperto, 'non sottostimare dermatite atopica e personalizzare cure' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - “Non bisogna sottovalutare” la dermatite atopica, “una malattia dermatologica che può provocare prurito intenso e lesioni eczematose ricorrenti in grado di diminuire la qualità di vita, alterare il sonno, minare l'autostima e la serenità di chi ne soffre, conducendo perfino a un ridotto rendimento scolastico e lavorativo”. Così Piergiacomo Calzavara Pinton, direzione Uo dermatologia Ast Spedali Civili e Clinica dermatologica Università di Brescia, intervenendo oggi a Milano al media tutorial "dermatite atopica: facciamo chiarezza. L'importanza di rimettersi in gioco", organizzato da AbbVie, alla vigilia del congresso Eadv (European academy of dermatology and venerology), in programma a Milano dal 7 all'11 settembre. Considerando che la patologia “si presenta spesso associata ad altre ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - “Non bisogna sottovalutare” la, “una malattia dermatologica che può provocare prurito intenso e lesioni eczematose ricorrenti in grado di diminuire la qualità di vita, alterare il sonno, minare l'autostima e la serenità di chi ne soffre, conducendo perfino a un ridotto rendimento scolastico e lavorativo”. Così Piergiacomo Calzavara Pinton, direzione Uo dermatologia Ast Spedali Civili e Clinica dermatologica Università di Brescia, intervenendo oggi a Milano al media tutorial ": facciamo chiarezza. L'importanza di rimettersi in gioco", organizzato da AbbVie, alla vigilia del congresso Eadv (European academy of dermatology and venerology), in programma a Milano dal 7 all'11 settembre. Considerando che la patologia “si presenta spesso associata ad altre ...

