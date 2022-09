Italia femminile | Bertolini | “Siamo nella storia Felice per le ragazze e il movimento”

(Di martedì 6 settembre 2022) L’Italdonne ha conquistato la seconda qualificazione consecutiva ad un Mondiale dopo la vittoria per 2-0 contro la Romania. “Sono moltoper le– ha dichiarato il ct Milenaal termine della gara -. È la prima voltanostrache ci qualifichiamo a due mondiali di fila, sappiamo quanto sia importante per lee il. Per loro partecipare a una competizione simile è fantastico, penso che sia anche una forma di riscatto dopo l’Europeo e le lacrime di molte calciatrici lo dimostrano” ha concluso. SportFace.

Missione compiuta. La Nazionale italianasi qualifica per i Mondiali del 2023. Le azzurre guidate da Milena Bertolini si impongono ... Per la cronaca, nel gruppo dell', è giunta seconda la Svizzera che quindi si giocherà l'accesso ai playoff.