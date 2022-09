(Di martedì 6 settembre 2022) “IlMonaco lo conosco bene. Sono forti, veloci e giocano con un pressing alto. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo cercare di non perdere facilmente la palla”. Così il centrocampista nerazzurro Hakansi prepara all’esordio in Champions League contro i tedeschi, in programma domani alle ore 21. E sul, il turco non vuole dichiarare altro: “E’, non voglio parlarne più perché mi dà fastidio. È, lo so, ma è”. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Inter, Calhanoglu: 'Abbiamo perso il derby a causa dei nostri errori. Dobbiamo ripartire subito' - SimoneTogna : #inter, insieme a mister #inzaghi oggi in conferenza interverrà Hakan #Calhanoglu. #InterBayern - SimoneTogna : #Inter, #Calhanoglu: 'Il Milan è migliorato, ma noi abbiamo il fuoco dentro. Siamo carichi'. - sportface2016 : #Inter #Calhanoglu: 'Il derby è doloroso, ma è passato. #Bayern pericoloso' - zambrysss : Tonali. Le chiavi del match arrivano proprio dal centrocampo dove sono troppi gli errori di Calhanoglu nella percen… -

(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic,, Gosens; Martinez, Dzeko. All. Inzaghi Bayern (4 - 2 - 3 - 1) : Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, ...Al suo fianco Hakan, colui che il derby di Milano lo rappresenta al meglio. Il turco ex rossonero si è mostrato infastidito dalla domanda su Milan -: ' Il derby è passato, non ...Inter costo rosa 2022 2023 - Scende il costo della rosa per l'Inter nel 22/23, con l’obiettivo di rispettare i paletti fissati dalla proprietà ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...