"Insulti e minacce via chat": tra i sei indagati per istigazione al suicidio del 13enne anche la ex fidanzatina (Di martedì 6 settembre 2022) Sono due le ragazze che fanno parte del gruppo dei sei indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, il ragazzino di 13 anni di Gragnano morto giovedì ...

