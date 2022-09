Icardi dice addio al Psg | lo attende il Galatasaray

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 settembre 2022) Dopo tre anni si chiude ufficialmente l’avventura in Francia di Maurocheal Psg per trasferirsi in Turchia, al. L’attaccante argentino è già volato a Istanbul per visite mediche e firma.AL PSG: QUALI SONO LE CIFRE DELL’ AFFARE? Se in Italia il mercato si è chiuso il 1 settembre, in Turchia invece c’e’ ancora spazio per le trattative. Così ilne ha approfittato per raggiungere un accordo verbale con il Psg per il trasferimento del giocatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20/25 milioni. Rimangono da limire solo alcuni dettagli, come la modalita’ di pagamento ma ormai la trattativa e’ praticamente chiusa. Dopo le riflessioni dei giorni scorsi, ...