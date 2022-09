GF Vip | Signorini svela i concorrenti in diretta | cambiano studio e Casa

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 settembre 2022) Un'estate di indiscrezioni, nomi certi e smentite hanno caratterizzato il cast di GF Vip 2022. Adesso a parlare è Alfonsoche ha concesso una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore del reality show più spiato d'Italia ha preso delle importanti decisioni: idel GF Vip sarannoti in. Per la prima volta non ci sarà nessuna anteprima e nemmeno la copertina su Sorrisi. Saranno 24 i volti che animeranno la nuova stagione e saranno annunciati durante le prime puntate: "Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l'azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. anche se spesso do indizi sui social"sul cast del GF Vip 2022: «Sarà particolare». Confermata Wilma ...