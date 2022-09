GF Vip, perché i concorrenti restano segreti: "Sarà un'edizione particolare" (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini ha svelato perché avrebbe deciso di non svelare i nomi del cast del GF Vip 7. GF Vip, perché i concorrenti restano segreti: “Sarà un’edizione particolare” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini ha svelatoavrebbe deciso di non svelare i nomi del cast del GF Vip 7. GF Vip,: “un’” su Donne Magazine.

Ilsuperbo89 : E parte il countdown ?? Perché lei è la Vip per eccellenza, in tutti i sensi. Spero rimanga il più possibile e che… - Heidy_VIP_ : @KINGVZAYN Perchè non ci vanno ad uscire che la loro è solo ossessione per qualcosa di finto e cioè la ship - SPYit_official : GF Vip, tanti concorrenti bloccati ai provini perché sieropositivi: il racconto di Alfonso Signorini #gfvip… - lucequantistica : @carmelitadurso E voilà....la posaaaa..... è brava a raccontare put....,solite cose,gli scoop,le esclusive,non tant… - reverse_visuals : @SaphywArt Niente, hanno quei 50k followers su instagram e quindi loro super VIP! Poi vengono qui convinti di spac… -