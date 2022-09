Ciclismo, Vuelta 2022: calendario tappe, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Il calendario completo della Vuelta 2022, edizione numero 77 della terza e ultima grande corsa a tappe della stagione. Lo spettacolo sulle strade spagnole (e non solo, vista la partenza olandese), andrà in scena dal 19 agosto all’11 settembre con tanti big delle due ruote attesi a giocarsi la maglia rossa. Come sempre è prevista tantissima salita, con Sportface che vi terrà aggiornati su tutti i percorsi delle singole tappe e le informazioni per seguire la Vuelta in tempo reale. TV E streaming – Anche quest’anno non è prevista diretta tv in chiaro per la Vuelta a Espana. Ciò significa che gli appassionati potranno seguire la corsa solo in diretta tv su Eurosport, oltre che in diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Ilcompleto della, edizione numero 77 della terza e ultima grande corsa adella stagione. Lo spettacolo sulle strade spagnole (e non solo, vista la partenza olandese), andrà in scena dal 19 agosto all’11 settembre con tanti big delle due ruote attesi a giocarsi la maglia rossa. Come sempre è prevista tantissima salita, con Sportface che vi terrà aggiornati su tutti i percorsi delle singolee le informazioni per seguire lain tempo reale. TV E– Anche quest’anno non è previstatv in chiaro per laa Espana. Ciò significa che gli appassionati potranno seguire la corsa solo intv su Eurosport, oltre che in...

