Chi è Antonello Giannelli | l' uomo più influente della scuola

AGI - Da quando è scoppiata la pandemia, la scuola ha dismesso i panni di Cenerentola ed è diventata sui giornali e sulle tv argomento di serie A, come mai era accaduto prima. In particolare i presidi, figure tradizionalmente un po' trascurate, sono diventati all'improvviso popolari. Il volto che abbiamo imparato a conoscere più di tutti è quello di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi che rappresenta circa il 50% dei dirigenti scolastici italiani. Classe 1959, laureato con lode in Fisica all'università di Bari, cuore a sinistra, Giannelli ha svolto la maggior parte della sua carriera come ispettore scolastico, è stato anche preside per un breve periodo, e successivamente è stato distaccato presso il sindacato dirigenti. All'Anp è stato eletto per la prima volta nel ...

