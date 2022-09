Assegno unico universale, nei primi cinque mesi alle famiglie più di 6 miliardi di euro (Di martedì 6 settembre 2022) Viene pubblicato oggi l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno unico universale (AUU), con i dati relativi alle domande presentate nel periodo gennaio-luglio 2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre di competenza marzo-luglio 2022 (vedi qui). L’Osservatorio fornisce un quadro delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici, relativamente alle domande di Assegno presentate all’Istituto dal cittadino tramite sito web, dai Patronati o tramite Contact Center. I dati relativi all’AUU erogato ai nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza saranno ricompresi nell’Osservatorio una volta completata l’integrazione statistica delle fonti. Nei primi cinque mesi di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Viene pubblicato oggi l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’(AUU), con i dati relatividomande presentate nel periodo gennaio-luglio 2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre di competenza marzo-luglio 2022 (vedi qui). L’Osservatorio fornisce un quadro delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici, relativamentedomande dipresentate all’Istituto dal cittadino tramite sito web, dai Patronati o tramite Contact Center. I dati relativi all’AUU erogato ai nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza saranno ricompresi nell’Osservatorio una volta completata l’integrazione statistica delle fonti. Neidi ...

