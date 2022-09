Amicizia di lunga data. Si incontrano i vertici militari di Italia e Libano (Di martedì 6 settembre 2022) Italia e Libano ancora più vicine. I vertici della Difesa Italiana si sono riuniti a Roma per accogliere il capo di Stato maggiore delle Lebanon armed forces (Laf), Joseph Aoun. Considerato da più parti uno dei più papabili candidati alle prossime elezioni presidenziali in Libano di quest’autunno, il generale si è infatti recato nella capitale per una visita ufficiale, con l’obiettivo di rinnovare la richiesta al governo Italiano di fornire aiuti all’esercito di Beirut. Aoun è stato accolto dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oltre che dal capo di Stato maggiore della Difesa Italiana, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dal segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il generale Luciano Portolano. Una situazione complessa Il ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022)ancora più vicine. Idella Difesana si sono riuniti a Roma per accogliere il capo di Stato maggiore delle Lebanon armed forces (Laf), Joseph Aoun. Considerato da più parti uno dei più papabili candidati alle prossime elezioni presidenziali indi quest’autunno, il generale si è infatti recato nella capitale per una visita ufficiale, con l’obiettivo di rinnovare la richiesta al governono di fornire aiuti all’esercito di Beirut. Aoun è stato accolto dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oltre che dal capo di Stato maggiore della Difesana, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dal segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il generale Luciano Portolano. Una situazione complessa Il ...

