Vangelo di oggi 5 Settembre 2022: Lc 6,6-11 | Video commento

Ascoltiamo il Vangelo di lunedì 5 Settembre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: "In giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?" "I dottori della legge rimproveravano Gesù perché guariva il sabato, faceva il bene il sabato. Ma l'amore di Gesù era dare

