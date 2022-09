Vaccini, ok dell'Aifa a quelli aggiornati contro Omicron: "Raccomandati agli over 60" (Di lunedì 5 settembre 2022) Le prime dosi dovrebbe arrivare il 7 settembre in Italia. Potranno essere somministrati dopo tre mesi dal ciclo vaccinale primario Leggi su repubblica (Di lunedì 5 settembre 2022) Le prime dosi dovrebbe arrivare il 7 settembre in Italia. Potranno essere somministrati dopo tre mesi dal ciclo vaccinale primario

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - Agenzia_Ansa : La decisione della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa che dà il via libera ai vaccini anti-Covid adattati co… - repubblica : Vaccini, ok dell'Aifa a quelli aggiornati contro Omicron [a cura di Redazione Cronaca] - rikercommander : RT @Covidioti: Bill Gates è: - uno dei maggiori finanziatori dell'OMS - uno dei maggiori investitori sui vaccini - uno dei principali inves… - NessunaCorrelaz : RT @Covidioti: Bill Gates è: - uno dei maggiori finanziatori dell'OMS - uno dei maggiori investitori sui vaccini - uno dei principali inves… -