Traffico Roma del 05-09-2022 ore 13:30 (Di lunedì 5 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra svincolo della Roma Fiumicino e via Ostiense si rallenta anche via dello Scalo San Lorenzo verso la tangenziale in via di Torrevecchia tra via Diano Marina e via delle Valli dei Fontanili è ancora in via Prenestina in prossimità di via dell’Acqua Vergine verso il centro lavori notturni sono in programma sulla Pontina questa sera e domani sera dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima direzione Latina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra svincolo dellaFiumicino e via Ostiense si rallenta anche via dello Scalo San Lorenzo verso la tangenziale in via di Torrevecchia tra via Diano Marina e via delle Valli dei Fontanili è ancora in via Prenestina in prossimità di via dell’Acqua Vergine verso il centro lavori notturni sono in programma sulla Pontina questa sera e domani sera dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima direzione Latina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

