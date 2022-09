Roma, è sparito Abraham: il caso diventa preoccupante (Di lunedì 5 settembre 2022) UDINE - È difficile capire, figurarsi spiegare. Cosa avevamo visto della Roma prima di scoprirne l'altra faccia a Udine? La squadra che si stava abituando a concedere poco o nulla a tutti gli ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) UDINE - È difficile capire, figurarsi spiegare. Cosa avevamo visto dellaprima di scoprirne l'altra faccia a Udine? La squadra che si stava abituando a concedere poco o nulla a tutti gli ...

CorSport : #Roma, è sparito #Abraham: il caso diventa preoccupante ?? - calciomercatoit : ??#Roma - social scatenati: 'Bagno d'umiltà, l'#Udinese corre il doppio'. E non mancano critiche a #Dybala - MRC_typing : @MattPetcoke Dall’infortunio che ebbe prima del lockdown il Diawara che si era visto nei primi 6 mesi a Roma è comp… - ivanaAmster : Aveva organizzato con l'amico la serata a Fregene per farsi i suoi intrallazzi. Sai che palo. Infatti a due ore di… - ivanaAmster : Un paio di ore e da stamattina già stava a Milano invece è sparito! Serata annullata. Quindi dove sta? Non ha sens… -