Perchè si sta parlando tanto dei murales e dei paletti dei Quartieri Spagnoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Bene o male, negli ultimi giorni, i Quartieri Spagnoli di Napoli stanno facendo parlare di sé. Prima è venuto alla ribalta il gran successo dei tour turistici tra i vicoletti più caratteristici della città. Solo per il murales di Maradona, infatti, è stato calcolato che quest'estate sono arrivati fino a 7000 al giorno i turisti che si sono aggirati nel cuore del centro storico. E questo comportando tutto un fiorire di nuove attività, tra cui molti ristorantini e b&b. Tuttavia, ci sono anche notizie negative: l'altra settimana, si è saputo che il murales dedicato a Lucio Dalla è stato vandalizzato. A denunciarlo è stato Salvatore Iodice, un artista napoletano che solo qualche giorno prima aveva presentato l'omaggio a "o' Ppa", un mendicante assai noto nel quartiere deceduto da ...

