Palestinese ucciso dall' esercito israeliano in Cisgiordania

Un manifestante Palestinese è stato ucciso in violenti scontri con l'esercito israeliano a Qabatiya a sud di Jenin nel nordovest della Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità

Un manifestante palestinese è stato ucciso in violenti scontri con l'esercito israeliano a Qabatiya a sud di Jenin nel nordovest della Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità palestinese. Cinquant'anni fa i terroristi palestinesi di Settembre Nero sequestrarono e uccisero gli atleti israeliani sotto gli occhi del mondo che seguiva i Giochi.