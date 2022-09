Ora solare 2022, sarà l’ultimo cambio di orario? Cosa succede (Di lunedì 5 settembre 2022) Al passaggio dall’ora legale a quella solare manca oltre un mese: infatti quest’anno ci sarà nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Il dibattito tra i pro e i contro riguardo questa modifica introdotta dall’uomo si arricchisce soprattutto in vista delle elezioni del 25 settembre. La Società italiana di medicina ambientale (Sima), infatti, ha chiesto al Governo di istituire l’ora legale tutto l’anno stimando un risparmio sulla bolletta energetica nazionale di circa 500 milioni di euro, che secondo Terna potrebbe diventare di 1,8 miliardi. Insomma l’abolizione del regime “ora legale – ora solare” potrebbe essere non solo una soluzione al rincaro delle bollette, ma ha anche dei fondamenti di carattere scientifico: “Dal punto di vista dello studioso del sonno questa decisione sarebbe la benvenuta perché rimuove due fattori negativi: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Al passaggio dall’ora legale a quellamanca oltre un mese: infatti quest’anno cinella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Il dibattito tra i pro e i contro riguardo questa modifica introdotta dall’uomo si arricchisce soprattutto in vista delle elezioni del 25 settembre. La Società italiana di medicina ambientale (Sima), infatti, ha chiesto al Governo di istituire l’ora legale tutto l’anno stimando un risparmio sulla bolletta energetica nazionale di circa 500 milioni di euro, che secondo Terna potrebbe diventare di 1,8 miliardi. Insomma l’abolizione del regime “ora legale – ora” potrebbe essere non solo una soluzione al rincaro delle bollette, ma ha anche dei fondamenti di carattere scientifico: “Dal punto di vista dello studioso del sonno questa decisione sarebbe la benvenuta perché rimuove due fattori negativi: ...

