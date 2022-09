McKennie, ma che cosa fai? L’errore fa ridere tutto il web (Di lunedì 5 settembre 2022) Weston McKennie ormai ha messo in luce sempre di più i suoi limiti e contro la Fiorentina è stato davvero oggetto di grosse risate. Ci sono alcuni giocatori che ormai si sono resi palesemente in mostra per non essere adatti per poter giocare con una maglia gloriosa della giornata come quella della Juventus, con Weston McKennie che nell’ultima giornata l’ha davvero combinata grossa. LaPresseIn casa Juventus il grande obiettivo era sicuramente quello di poter rinforzare sempre di più un centrocampo che si è rivelato inadatto in queste ultime due stagioni, con la cessione di McKennie che avrebbe dovuto essere fondamentale. Lo statunitense infatti è un giocatore di grande fiato e generosità, ma allo stesso tempo pecca e non poco per quanto riguarda la classe pura, ecco dunque come mai si è cercato in tutti i modi di trovare una ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 settembre 2022) Westonormai ha messo in luce sempre di più i suoi limiti e contro la Fiorentina è stato davvero oggetto di grosse risate. Ci sono alcuni giocatori che ormai si sono resi palesemente in mostra per non essere adatti per poter giocare con una maglia gloriosa della giornata come quella della Juventus, con Westonche nell’ultima giornata l’ha davvero combinata grossa. LaPresseIn casa Juventus il grande obiettivo era sicuramente quello di poter rinforzare sempre di più un centrocampo che si è rivelato inadatto in queste ultime due stagioni, con la cessione diche avrebbe dovuto essere fondamentale. Lo statunitense infatti è un giocatore di grande fiato e generosità, ma allo stesso tempo pecca e non poco per quanto riguarda la classe pura, ecco dunque come mai si è cercato in tutti i modi di trovare una ...

ClaMarchisio8 : Giusto il pareggio per la #fiorentina Se hai quell'atteggiamento davanti alla porta, giusto che poi subisci il gol… - romeoagresti : #Allegri: “#McKennie veniva da una lussazione alla spalla, è stato fermo tanto, ha fatto quello che poteva fare. St… - EmidioLib : @marcokaf 1) McKennie non fa' un errore, sbaglia la decisione 2) Se ti divori 2 gol vuol dire che hai provato il ti… - HeyAmicoDelSole : RT @juanito92x: sono il primo ad aver mandato a quel paese Mckennie, ma fossilizzarsi su l'unica occasione della partita non ha senso la pa… - gobboveneto1 : @_solo_ros_ @JuVenezuela11 @Anna11563647 Se cuadrado segna gli facevo i complimenti, se mckennie riusciva a darla b… -