Mantide della Brianza, una delle vittime di Tiziana Morandi: “Se ci penso oggi tremo, mi ha messo qualcosa nella Coca Cola e io ho avuto un incidente” (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver bevuto una Coca Cola a casa di Tiziana Morandi, la 47enne ribattezzata “la Mantide della Brianza“, era in uno stato di alterazione tale da aver rischiato di morire in un incidente stradale. È quanto ha raccontato una delle vittime della donna, ora indagata con l’accusa di drogare e derubare dei malcapitati che adescava sui social. L’uomo, un 47enne tecnico informatico della provincia di Como, ha ricostruito il suo incontro con “Titti”, come si faceva chiamare lei, al Corriere della Sera: “L’ho conosciuta su Facebook, mi disse di essere un medico – racconta – in quel periodo soffrivo per una tendinite, si offrì di farmi un massaggio, dicendomi che mi avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver bevuto unaa casa di, la 47enne ribattezzata “la“, era in uno stato di alterazione tale da aver rischiato di morire in unstradale. È quanto ha raccontato unadonna, ora indagata con l’accusa di drogare e derubare dei malcapitati che adescava sui social. L’uomo, un 47enne tecnico informaticoprovincia di Como, ha ricostruito il suo incontro con “Titti”, come si faceva chiamare lei, al CorriereSera: “L’ho conosciuta su Facebook, mi disse di essere un medico – racconta – in quel periodo soffrivo per una tendinite, si offrì di farmi un massaggio, dicendomi che mi avrebbe ...

