Inter, ieri incontro Inzaghi-dirigenza: ecco di cosa si è parlato (Di lunedì 5 settembre 2022) incontro e confronto ad Appiano Gentile tra Inzaghi e dirigenza Un incontro e un confronto per ripartire insieme. E’ questo il sunto di quanto avvenuto ieri ad Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi. “ieri l’Intera dirigenza – come capita quasi sempre dopo le partite, va detto – si è recata al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti. Erano presenti Marotta, Zanetti, Ausilio e Baccin. Tutti hanno seguito l’allenamento e poi a pranzo hanno fatto il punto con Inzaghi”. Inter Dirigenti Ausilio Marotta Antonello Zhang Baccin Inzaghi“Nessun dramma né ovviamente ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)e confronto ad Appiano Gentile traUne un confronto per ripartire insieme. E’ questo il sunto di quanto avvenutoad Appiano Gentile tra Simonee ladell’, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi. “l’– come capita quasi sempre dopo le partite, va detto – si è recata al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti. Erano presenti Marotta, Zanetti, Ausilio e Baccin. Tutti hanno seguito l’allenamento e poi a pranzo hanno fatto il punto con”.Dirigenti Ausilio Marotta Antonello Zhang Baccin“Nessun dramma né ovviamente ...

SiavoushF : @wazzaCN @atta1908 Poi io sono d'accordo, ieri non hai perso solo per colpa di Samir, la difesa è stato imbarazzant… - FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - FBiasin : #Inter, due cose: - L’#Inter lascerà partire #Gosens solo se il #BayerLeverkusen cambierà la formula d’acquisto (t… - 10BigBoss10 : RT @Filoribs: Molto toccante il post dell’#Inter nella giornata di ieri relativo al ricordo di una propria leggenda come #Facchetti. #Zhan… - StorieSilenti : @marco_sberla @Bielleton @Malcolm12068285 @acmilan @Inter @SerieA Solamente con le denunce si può pensare di poter… -