Il Tempo è ancora nostro, il film di Maurizio Matteo Merli a Venezia 79 (Di lunedì 5 settembre 2022) In anteprima a Venezia 79 il teaser di inizio riprese del nuovo film di Maurizio Matteo Merli “Il Tempo è ancora nostro” con Ascanio Pacelli Il film Il Tempo è ancora nostro, diretto da Maurizio Matteo Merli ed interpretato da Ascanio Pacelli, Mirko Frezza, Antonello Fassari, Miguel Gobbo Diaz, Simone Sabani e Viktorie Ignoto sarà presentato il 7 settembre alle ore 17.00 presso lo Spazio Hollywood Communication con un teaser che mostrerà le prime immagini sul set della pellicola che uscirà al cinema nel 2023. Il film, patrocinato dalla FIG (Federazione Italiana Golf Terre dei Consoli), PGA (The Professional Golfers ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) In anteprima a79 il teaser di inizio riprese del nuovodi“Il” con Ascanio Pacelli IlIl, diretto daed interpretato da Ascanio Pacelli, Mirko Frezza, Antonello Fassari, Miguel Gobbo Diaz, Simone Sabani e Viktorie Ignoto sarà presentato il 7 settembre alle ore 17.00 presso lo Spazio Hollywood Communication con un teaser che mostrerà le prime immagini sul set della pellicola che uscirà al cinema nel 2023. Il, patrocinato dalla FIG (Federazione Italiana Golf Terre dei Consoli), PGA (The Professional Golfers ...

